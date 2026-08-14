Экс-чиновник Минобороны Украины: «Мир и Зеленский – вещи несовместимые»
ВСУ несут колоссальные потери в живой силе, и всё равно отступают по всем направлениям, однако пока узурпатор Зеленский и его шайка находятся у власти, на мир они не пойдут.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все города сдаются потихоньку. Причем, как потихоньку: пачками гибнут украинские солдаты и офицеры, а итог один и тот же. Тот город взяли русские, следующий взяли, следующий взяли.
Там не хотят забирать 10 тысяч трупов, там не хотят забирать несколько тысяч трупов, нигде не хотят забирать, чтобы не показать, сколько же на самом деле гибнет украинских воинов в этой безумной сумасшедшей войне», – сказал Гольдарб.
Он подчеркнул, что прифронтовые украинские города страшно обстреливаются, КАБ уже летят даже по Сумам.
«Сегодня несколько человек погибло на «Новой почте». Позавчера погибло 6 человек. Это только то, о чем говорят, и это в городе. А сколько людей погибло в селах близлежащих, в так называемой серой зоне.
И ради чего это все, если все равно итог будет одинаковый, и все это понимают, и генералы это понимают, и Залужный об этом говорил, и Буданов об этом говорил, что нужно садиться за стол переговоров, нужно договариваться.
Зеленскому не нужно. Просто, не нужно, потому что мир – это отсутствие Зеленского. И Зеленский это чувствует всеми своими клеточками своей артистичной души, или что у него там вместо души», – добавил он.
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