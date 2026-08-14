Отозвав своего посла, Кишинёв не добился от Москвы взаимности

Елена Острякова.  
14.08.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 421
 
Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Молдова пыталась добиться отзыва российского посла из Кишинева, когда внезапно под надуманным предлогом отозвала своего посла из Москвы «для консультаций».

Об этом молдавский историк Борис Шаповалов заявил в интервью ТВ6 Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова пыталась добиться отзыва российского посла из Кишинева, когда внезапно под надуманным предлогом отозвала...

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«Видимо, история с этим беспилотником используется для того, чтобы российского посла господина Озерова отправить из Молдовы. В дипломатии же действуют принципы взаимности. Типа, если Молдова отозвала своего посла из Москвы, они на автомате ждут такого же шага от РФ.

Мне кажется, что вряд ли Россия пойдет на такой шаг. Она и не обязана этого делать. Но будут нагнетать ситуацию. Видимо, такая задача поставлена внешними партнерами», – сказал Шаповалов.

Формальным поводом для отзыва молдавского посла стало падение неизвестного беспилотника возле села Крокмаз Штефан-Водского района. Посольство РФ в Кишиневе указало на отсутствие информации о принадлежности дрона и обвинило молдавскую сторону в скоропалительном стремлении возложить всю ответственность на Россию.

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English version :: Читать на английском Отозвав своего посла, Кишинёв не добился от Москвы взаимности

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