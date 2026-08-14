Отозвав своего посла, Кишинёв не добился от Москвы взаимности

Молдова пыталась добиться отзыва российского посла из Кишинева, когда внезапно под надуманным предлогом отозвала своего посла из Москвы «для консультаций».

Об этом молдавский историк Борис Шаповалов заявил в интервью ТВ6 Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо, история с этим беспилотником используется для того, чтобы российского посла господина Озерова отправить из Молдовы. В дипломатии же действуют принципы взаимности. Типа, если Молдова отозвала своего посла из Москвы, они на автомате ждут такого же шага от РФ.

Мне кажется, что вряд ли Россия пойдет на такой шаг. Она и не обязана этого делать. Но будут нагнетать ситуацию. Видимо, такая задача поставлена внешними партнерами», – сказал Шаповалов.