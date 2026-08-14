Когда покончат с Украиной, возьмутся за Молдову – историк

Елена Острякова.  
14.08.2026 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 445
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина


Наращивая военный бюджет Молдовы, прозападная президентка Майя Санду готовит ее к войне.

Об этом молдавский историк Борис Шаповалов заявил в интервью ТВ6 Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наращивая военный бюджет Молдовы, прозападная президентка Майя Санду готовит ее к войне. Об этом...

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«С военной точки зрения все расходы на нашу оборону это нагнетание негативной милитаристской атмосферы на нашей территории для того, чтобы показать, что там война, Россия враг, и она на нас нападет.

Понятно, что на Украине все идет к развязке, и нужен очередной конфликт. Кто на очереди? Молдова очень удобная страна в этом плане. Она граничит с ЕС и НАТО, но не является их членом. Почему бы ее не использовать», – сказал Шаповалов.

За годы правления Санду бюджет молдавского минбороны вырос почти втрое.

В Молдову поставляют военную технику из стран НАТО. ЕС выделяет 120 миллионов евро на усиление ПВО. Продвигается законопроект об обязательной 42-дневной военной подготовке для мужчин до 55 лет.

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