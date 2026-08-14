Одесский гауляйтер: Мне говорят – «нечем сбивать». Это очень страшно!

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Знаете, как у шарлатанов на сеансах «парализованные» встают и идут? Вот так и карманная болонка Зеленского, гауляйтер Одесской области Олег Кипер.

Раньше Кипер трубил о «стопроцентной защите» региона от российских атак. Свою уверенность он иллюстрировал россказнями о противотанковых «зубах дракона», Агафангеле, бегающем вдоль побережья с иконой, чтобы не зашел русский десант, и приближении победы путем сноса памятника Пушкину.

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То есть вел себя как дурачок. А тут — раз! — и исцелился, явно получив отмашку наподобие правды-матки под перемирие в Черном море, которого жаждет Зе-режим, да «зась».

Давая интервью киевской нацистской пропагандистке Наталке Мосейчук, Кипер чуть ли не рыдал:

«Это очень страшно. Доходит до того, что на Одесский регион летит по сто целей в сутки. Непрерывно».

«Я звоню командующему ПВО, и он говорит: «Мне нечем сбивать» И это не первый раз».

«Мне не впервой просыпаться ночью, когда тебе звонит премьер и говорит: «У тебя что, действительно в 80% области нет света?».

«Пока нет перехватчиков для баллистических ракет, будут стрелять, будут попадать».

Наталка пучила глаза типа в ужасе (хотя уже неоднократно было замечено, что жители столицы, как и регионов западнее, ни на йоту не представляют одесских реалий) и бормотала — «да, надо не терять связь с реальностью» и вопрошала «как можно сберечь Одессу?».

Вот тут Кипер черепашьими темпами и дошел до главного — фактически заблокированного морского коридора и переноса ударов на сухопутную логистику, то есть блокировку всех транспортных артерий Одессы для сбыта агропродукции:

«Враг постоянно пытается обрезать логистическую связь с Бессарабией, повреждает локомотивы, — ныл гауляйтер. — Вопрос номер один: как вывезти зерно? Железная дорога очевидно не справится. Машины тоже. Поляки и румыны не то что этому не рады, но они технически не смогут «переварить» тот объем зерновых культур, который есть в Украине. Как бы там ни было, мы житница. Я вам больше скажу — за 35 лет в Украине не было такого урожая, как сегодня, но все высушивается и сгорает. И ни порты Румынии, ни порты Польши без портов Большой Одессы с таким объемом не справятся. Порты Дуная «переваривают» только 30-40%».

И это гауляйтер еще умолчал, что Дунай-то обмелел, что внутри Украины цены «сгорающего» зерна упали на 30% и продолжают падать, что агропродукция — это основная часть экспортной валюты, что каждый день простоя портов — это примерно минус 70 миллионов долларов. То есть катастрофа для экономики, коллапс.

А кто виноват?.. О, тут Кипер почему-то не исполнил обязательную программу про «проклятых рашистов», зато изо всех сил намекал на нерешительность «любих друзив» с хутора Эуропа:

«Я на всех международных встречах, всем партнерам говорю одно и то же — пока вы думаете, у нас ежедневно гибнут люди, у нас ежедневно разбивается инфраструктура. И кроме «оханий» и медийных переживаний нам нужны четкие шаги, потому что мы закрываем вас всех. Они все понимают, что мы форпост для всей Европы. Но при этом каждый думает только о политике. Наша нутрянка тоже ничем не отличается. Если бы еще и президент молчал, нас давно бы уже съели».

Или не начинали бы есть?..

А что Зе-болонке можно посоветовать: любишь клянчить оружие, привыкай выклянчивать и перемирие. А будет-не будет, кто знает — Пушкин?..