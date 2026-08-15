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Украина хочет так же, как на Балтике, уничтожить газопроводы в Черном море, чтобы исключить политическое влияние России в Турции.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция полностью находится на стороне Украины, подыгрывает ей. Единственная пока что у нас ниточка, связывающая нас с Турцией, — это газовая ниточка, которая идёт через Чёрное море и питает газом страны Южной Европы. Недаром, кстати говоря, эту пуповину украинские диверсанты неоднократно пытались перерезать, пытаясь организовать теракты на вот этом «Южном потоке», взорвать. Так же, как они сделали с Германией: взорвали газопровод, отключили Германию от российского газа, исключив политическое влияние России в Германии. Так же они сейчас пытаются сделать с Турцией», – сказал Живов.

«То есть друзья-друзья, но газопровод они пытаются турецкий взорвать, чтобы Турция уже не оглядывалась даже на Россию. Пока ещё, слава Богу, оглядывается», – добавил волонтёр.

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