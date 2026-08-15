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Внутри УПЦ все больше начинают звучать мнения, которые идут вразрез с точкой зрения Киева.

Об этом в беседе с русофобкой-пропагандисткой Соней Кошкиной заявил предавший РПЦ и лишенный сана Кирилл Говорун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира утверждает, что внутри УПЦ есть люди с проукраинской позицией, но далее признал, что ситуация отнюдь не радостная для раскольников.

«Но есть люди, которые начали громче говорить о своей пророссийской позиции. Ну, скажем так, пророссийская это с нюансами, что называется. Это не то, что они там оправдывают обязательную войну», – сказал предатель.

По его словам, эти люди на словах осуждают войну, но пытаются объяснить логику России.