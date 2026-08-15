Перебежавший к раскольникам Говорун: В УПЦ все больше и все громче людей заявляют о своей пророссийской позиции

Игорь Шкапа.  
15.08.2026 22:42
  (Мск) , Киев
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Киев, Украина, Церковь


Внутри УПЦ все больше начинают звучать мнения, которые идут вразрез с точкой зрения Киева.

Об этом в беседе с русофобкой-пропагандисткой Соней Кошкиной заявил предавший РПЦ и лишенный сана Кирилл Говорун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутри УПЦ все больше начинают звучать мнения, которые идут вразрез с точкой зрения Киева....

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Гость эфира утверждает, что внутри УПЦ есть люди с проукраинской позицией, но далее признал, что ситуация отнюдь не радостная для раскольников.

«Но есть люди, которые начали громче говорить о своей пророссийской позиции. Ну, скажем так, пророссийская это с нюансами, что называется. Это не то, что они там оправдывают обязательную войну», – сказал предатель.

По его словам, эти люди на словах осуждают войну, но пытаются объяснить логику России.

«Пожалуй, это значительное количество людей внутри УПЦ, в том числе в монашеских общинах. Это люди, называющиеся ждуны, которые просто ждут, пока ситуация как-то изменится, в какую-то сторону, и тогда они примут для себя решение. Да, кстати, хочу сказать, что мне известно о случаях, например, в некоторых монашеских общин, что есть даже убежденные сталинисты, то есть они считают, что Сталин – это такой образец», – утверждает Говорун.

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English version :: Читать на английском Перебежавший к раскольникам Говорун: В УПЦ все больше и все громче людей заявляют о своей пророссийской позиции

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