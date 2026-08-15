Зе-банда устраивает перезахоронение нацистских преступников, чтобы отвлекать одурманенный бандеровской пропагандой народ от насущных проблем – катастрофы в экономике.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя эксгумацию костей в Роттердаме главаря ОУН Евгения Коновальца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что до последнего времени как-то подпитывало Украину валютными поступлениями? Зерно, подсолнечное масло, рапс. И такая продукция, как руда, металл», – напомнил Золотарёв.

«С точки зрения украинской верхушки, пусть лучше обсуждают мощи Коновальца, чем то, что ракет нет, порты закрыты, экономика валится .

«Последняя работающая домна на Украине остановилась на «Запорожстали». Прилетела ракета, погибли семь рабочих, и всё. А домна – такая вещь, что теперь только строить заново. Ее так, как колонку в доме или газовую плиту, не зажжешь. Это все, это катастрофа.

И поэтому – зачем, чтобы народ обсуждал негативную информацию? Мы делаем такой спин, тем более это еще наши «отечественные скрепы».

И ведь никто не вспоминает, что Коновалец и его курень Сечевых стрельцов подавлял Январское восстание рабочих завода «Арсенал». Подавляли галичане, бывшие военнослужащие Австро-венгерской армии», – добавил политолог.