«Зерно будет гореть». Зеленский обрёк Украину на холодомор-2026

ВСУ атаковали зерновой терминал в Новороссийске, предоставив повод российской армии расширить список целей на Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы усилили давление, на Новороссийск совершён очень мощный налёт на базу ЧФ и на зерновые терминалы, но они пострадали несущественно, это будет исправлено в коротком периоде.

Сейчас интересный момент в торговле зерном. На Украине вообще прекратилась морская торговля, только железной дорогой через Румынию. Потому что российская армия на этой неделе начала обстрел уже дунайских портов.

Дунай сильно обмелел, Европа изнемогает от жары, даже остановили АЭС Венгрия и Румыния – не хватает воды речной, чтобы охлаждать реакторы. Поэтому баржи, которые идут по реке, очень невысокой посадки, они мелкие.

То есть, зерно в больших объёмах сейчас не вывезешь. И начался рост цен на зерно. Угроза, что Украина и Россия в этом году вообще не продадут зерно на внешний рынок из-за боевых действий. …

Российские фермеры пока ждут более высокой цены, чтобы начать продавать. Поэтому это сейчас не так смертельно», – сказал Ширяев.