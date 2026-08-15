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После победы России в СВО всем адептам агрессивного украинства нужно предоставить возможность выезда.

Об этом на канале «Крым 24» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Носителями бандеровской идеологии превосходства над русскими, которые добровольно сменили самоидентификацию, даже несмотря, если у них фамилия Николаев», – сказал Стешин.

Он считает, что заражённых бандеровской пропагандой «свидомых» украинцев уже не переделаешь.

Стешин уточнил: конструкту украинства «около двухсот лет, а может и больше, если брать первые католические школы польских иезуитов на Украине».

«Они пролили немеряно крови за этот конструкт. И своей, и чужой…Греха на них много. Они не собираются сдаваться. Они давным-давно не сдаются в плен, они упёрлись», – сказал военкор.

Он призывает «честно себе сказать – да, мы этих людей разобьём, мы их накажем, но мы их не переделаем».

«Их нужно обособить. Выделить им отдельный «куток», и пусть они там живут – ни в коем случае не за российские деньги, а своим трудом. Пусть с поляками разбираются, с венграми, с румынами. У многих стран претензии к этой искусственной нации. …Мы их просто соберём в кучу, и пусть живут там себе сами, как хотят. Мы их не касаемся», – предлагает Стешин.

«Возможно, будет ещё одна война, но я думаю, без такой глобальной сепарации мы получим ещё одну затяжную бандеровскую войну», – рассуждал военкор.

Он указал, что есть и другая категория жителей Украины – ждущих российскую армию, несмотря на риск.