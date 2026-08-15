В России якобы наступили времена, как в СССР, – в его интерпретации самых оголтелых антисоветчиков.

Об этом в интервью «Немецкой волне» [нежелательная медиа-группа в РФ] заявила бывшая звезда советской эстрады, а ныне латышская певица-русофобка Лайма Вайкуле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза. Я приезжала в Америку, и мы сразу переходили [на английский], чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из Совка.

И всегда, когда приходили музыканты в один бар – кто-то из Италии, откуда они только ни приезжали, они всегда заканчивали ночным баром. Потому что, кроме почтовых ящиков, в Советском Союзе ничего больше после 11 не открыто», – вещала Вайкуле.