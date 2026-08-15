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Атакуя инфраструктуру и танкеры Каспийского трубопроводного консорциума, Киев бил по нефти, из которой, в том числе, делают бензин для Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский постоянно бомбит именно Каспийский трубопроводный консорциум. Почему – загадка. Мало того, что оно принадлежит американцам и никакой прибыли в российский бюджет не даёт. Нефть оттуда, в первую очередь, поступает прямиком в Румынию. Там стоит два НПЗ и оттуда переработанный бензин идёт на Украину. То есть, Украина бомбит трубу, которая даёт нефть румынам, которые из этой нефти делают бензин для Украины. Кроме того, после продажи это – прямо американская нефть, не казахская. Это загадка – как можно бомбить нефтяную инфраструктуру ближайшего союзника, который даёт нефть другому союзнику Румынии? У Румынии граница с Украиной, и оттуда идут огромные потоки товаров. Румынии достаточно перекрыть границу, и Украина без половины импорта останется. Ещё и вдобавок ко всему перекрыть бензин для себя самого?! Почему так поступал Зеленский – для меня загадка, это настолько сюр, это настолько нелогичное военное поведение. Причём, это длилось долгими месяцами», – рассуждал эксперт.

«Были звонки из Госдепа Зеленскому – «прекратите!». Он игнорировал эти звонки. И вот, наконец, звонит ему лично Джей Ди Вэнс и говорит: «Так, прекращай!» …Какая-то была выгода у Зеленского от бомбёжки этого казахского трубопровода» – гадает Ширяев.

Напомним, ранее обозреватель Айнур Курманов выдвинул версию, что за атаками на КТК стоит Лондон, который руками ВСУ решает ряд задач, в том числе, давление на Дональда Трампа.

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