Волонтёр: Если Кремль пойдёт на «морское перемирие» – война будет идти бесконечно

Максим Столяров.  
15.08.2026 23:03
  (Мск) , Москва
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Война, Одесса, Россия, Украина


Российское руководство перед непростым выбором – согласиться на предложенное Киевом морское перемирие и восстановить торговлю в Чёрном море, или добить украинские порты и существенно приблизить окончание боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство перед непростым выбором – согласиться на предложенное Киевом морское перемирие и восстановить...

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«Когда просто получили зеркальный ответ (с меньшей, кстати, интенсивностью) по порту Одессы в районе Измаила, сразу же запросили перемирие. Всё время расширением эскалации конфликта занимается Украина, и в первый раз мы ответили соизмеримо жёстко.

Оказывается, для Украины смерть Кащеева в яйце, яйцо лежит в Одессе. Для неё прекращение трафика через Чёрное море, в том числе через дунайские порты – подобно смерти. Видимо, через эти порты идёт вся основная экономическая активность, в том числе иностранных предприятий, которые работают на Украине. …

И тут вдруг у них перестало получаться вывозить пшеницу, инертные газы и продукты металлургии, и перестало получаться завозить оружие. И как результат – Украина резко запросила перемирие. Это значит, Одесская область, порты, являются критически уязвимыми для украинской государственности», – сказал спикер.

По его словам, российскому руководству нужно сделать непростой выбор.

«Согласиться на это перемирие, чтобы восстановить некий статус-кво по торговле в Чёрном море, или отказаться и добить портовую инфраструктуру, чтобы поскорей закончить войну.

Пока мы даём возможность иностранным, американским компаниям работать через Одессу, вывозить экономические активы, завозить военные активы, война будет продолжаться», – добавил Живов.

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