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Ответные удары по украинской логистике и распределительным центрам вызвали серьезные перебои с доставкой продуктов питания в Киев.

Об этом говорится в репортаже украинского канала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Камера украинских телевизионщиков выхватывает пустые прилавки в магазинах Киева.

«Пустые полки в магазинах – это реальность. И таблички с надписями: «Этот товар уничтожила Россия». Здесь были ряды овощей, очень много было томатов. Теперь здесь такая табличка. И так, во многих столичных супермаркетах крупных торговых сетей, особенно в спальных районах. В сети покупатели пишут «исчезновение привычных товаров выглядит тревожно» и сравнивают ситуацию с весной 2022-го. Есть и те, кого вероятная угроза дефицита продовольствия пугает и в будущем», – говорится в сюжете.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий пытается успокоить зрителей – мол, оснований для дефицита нет.

В репортаже отмечается, что особо чувствительным стал удар по логистике в начале августа, когда были поражены крупнейшие распределительные центры, из которых в Киев шли мясо, охлажденная продукция, фрукты и овощи.

Киевский экономист Олег Пендзин тоже пытается сбить панику, указывая, что Украине может помочь импорт.

«И поляки очень активно будут занимать те позиции, из которых русские будут выбивать украинский бизнес. Это тоже нужно понимать», – говорит он.

В министерстве аграрной политики считают, что выходом из ситуации должна стать децентрализация поставок, то есть замена крупных распределительных центров на небольшие сети.