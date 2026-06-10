США вступят в войну, когда Германия будет уничтожена – немец умолчал о возможном новом разделе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США вмешаются в конфликт Европы с Россией, но только когда Европа будет терпеть поражение.

Об этом бывший министр науки ФРГ Клаус фон Донаньи заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я считаю, что если бы мы вступили в войну с Россией из-за Украины, то, конечно, американцы вмешались бы в это, потому что они не могут себе позволить, чтобы Европа пала перед Россией. Это спровоцирует начало противостояния США с Россией. Если это произойдет, мы снова окажемся в ситуации, как в конце последней большой войны. Германия будет уничтожена»,- сказал фон Донаньи.

С ним согласился бывший генерал Бундесвера Эрих Вад. Он считает, что Германия подвергается риску разрушения, потому что является плацдармом, логистическим центром НАТО.

«Американцы, конечно, будут поддерживать нас по геостратегическим причинам, когда поймут, что могут потерять гегемонию над Западной Европой. Они это сделают. Но им необязательно делать это с самого начала. Трамп говорит, что он сначала подождет и позволит европейцам повоевать. США ведь были первое время нейтральны и в Первой, и во Второй мировых войнах. А затем можно заключить договор о поставках оружия, пока дело не дойдет до непосредственного участия. Я не сомневаюсь в том, что Америка не оставит Европу русским или китайцам», – надеется Вад.

Почему дело не закончится разделом Европы и Германии между США и Россией, как в прошлом, немец не пояснил.