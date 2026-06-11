Под треск Зе-пропаганды Россия готовит новое наступление из Крыма – украинский политолог 

Игорь Шкапа.  
11.06.2026 14:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия может без проблем решить вопрос с обеспечением Крыма топливом, но не делает этого, что, впрочем, отнюдь не сулит хороших новостей для Украины.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может без проблем решить вопрос с обеспечением Крыма топливом, но не делает этого,...

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«Многие сейчас начинают говорить, что в Крыму полный коллапс, остановка всех систем жизнеобеспечения, бензина нет.

Но, в то же время многие говорят, что у России сохраняется возможность через Крымский мост, другие пути поставлять и бензин, и нефтепродукты, и организовать пассажиропоток. Но Россия почему-то этого не делает, не запускает эти потоки.

Наоборот, многие обратили внимание, что Россия якобы исподтишка создает ситуацию, при которой не нужно ехать туда», – сказал Бондаренко.

Он говорит, что общался по этому поводу с людьми, которые имеют отношение к разведке.

«И они говорят: «Это тревожная тенденция. Не готовит ли Россия сейчас из Крыма новое наступление на Николаев, Херсон и, возможно, дальше?» – пересказал Бондаренко.

Шелест добавил, что подобные мысли он встречал и относительно ЛНР, где перекрываются трассы федерального значение, что может быть «предвестником серьезных движений по фронту».

Политолог говорит, что на Украине используют ситуацию в пропагандистских целях – мол, мы заставим крымчан дрожать и на коленях ползти в Украину.

«Российская сторона, наоборот, тихой сапой что-то предпринимает. Что? Непонятно. Я не берусь сказать, потому что я не военный», – заявил Бондаренко.

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English version :: Читать на английском Под треск Зе-пропаганды Россия готовит новое наступление из Крыма – украинский политолог 

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