Под треск Зе-пропаганды Россия готовит новое наступление из Крыма – украинский политолог 

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Россия может без проблем решить вопрос с обеспечением Крыма топливом, но не делает этого, что, впрочем, отнюдь не сулит хороших новостей для Украины.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и перебравшийся в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие сейчас начинают говорить, что в Крыму полный коллапс, остановка всех систем жизнеобеспечения, бензина нет. Но, в то же время многие говорят, что у России сохраняется возможность через Крымский мост, другие пути поставлять и бензин, и нефтепродукты, и организовать пассажиропоток. Но Россия почему-то этого не делает, не запускает эти потоки. Наоборот, многие обратили внимание, что Россия якобы исподтишка создает ситуацию, при которой не нужно ехать туда», – сказал Бондаренко.

Он говорит, что общался по этому поводу с людьми, которые имеют отношение к разведке.

«И они говорят: «Это тревожная тенденция. Не готовит ли Россия сейчас из Крыма новое наступление на Николаев, Херсон и, возможно, дальше?» – пересказал Бондаренко.

Шелест добавил, что подобные мысли он встречал и относительно ЛНР, где перекрываются трассы федерального значение, что может быть «предвестником серьезных движений по фронту».

Политолог говорит, что на Украине используют ситуацию в пропагандистских целях – мол, мы заставим крымчан дрожать и на коленях ползти в Украину.