Полковник Пинчук: Должны быть массовые увольнения и посадки ответственных за безопасность коридора в Крым

Системные удары по Крыму, которые продолжаются безостановочно уже вторую неделю, – это не просто попытка Украины сорвать курортный сезон или отвоевать утраченную территорию. Это гибкая спецоперация, которую ведет Великобритания, пытаясь лишить Россию военных возможностей на Черном море.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым является отдельным объектом агрессии наших внешних противников. Конкретно за Крым отвечает Великобритания, и Крым воспринимается не как какая-то территория бывшей Украины, которую пытаются вернуть на Украину, а конкретно как морская военная база. И в этом качестве она является прямым конкурентом английским интересам в Черноморском регионе. И, кстати, не только английским, но и, например, турецким. По Крыму проводится очень гибкая спецоперация по обескровливанию военных возможностей Крыма, по нанесению ударов по средствам ПВО, по военной мощи, по вытеснению флота из Крыма. И только потом уже стоит вопрос, допустим, того же туристического сезона, просто все эти моменты, они между собой скомбинированы в один общий интерес между Украиной и её союзниками», – заявил Пинчук.

По мнению полковника, полностью устранить угрозу Крыму можно лишь уничтожив противника на Украине, но уже сейчас можно предпринять действенные меры по уменьшению эффективности налетов: