Кишинев кидает «румынскую мову» на штурм последнего бастиона молдавского языка

Елена Острякова.  
11.06.2026 15:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Румыния


Режим Майи Санду хотел бы, чтобы во всех школах Приднестровья изучали «родной» румынский язык с латинской графикой.

Об этом молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь заявил в интервью ютуб-каналу «Вот так Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Майи Санду хотел бы, чтобы во всех школах Приднестровья изучали «родной» румынский язык...

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«Мы хотим создать привлекательные условия для того, чтобы дети с Левого берега могли обучаться на родном языке, получить хорошее образование. Мы хотели бы расширить возможности для детей, которые обучаются в молдавских школах на румынском языке на кириллице. Таких школ 26 в регионе. Мы предложили переход на румынский язык на латинской графике. К сожалению, такой подход не был воспринят в Тирасполе. Будем настаивать, потому что это не моя амбиция, а обращение родителей и педагогов. Они понимают, что будущее детей связано с обучением по программам Республики Молдова», – требует Киверь.

Сейчас румынский в Приднестровье изучают 2400 школьников. Остальные – молдавский язык с традиционной кириллической графикой. ПМР – единственное место, где его сохраняют.

Приднестровские эксперты полагают, что навязывание румынского языка связано с решением ликвидировать Молдову, сделав ее частью Румынии.

«Они нацелены на то, чтобы объединиться с Румынией. Каждый день какое-то молдавское высокопоставленное лицо заявляет, что объединение с Румынией – это нормальный реальный выход. Но третья румынская оккупация будет означать для нас тотальное рабство, ассимиляцию, выдавливание несогласных. Оказаться под властью Бухареста и войти в состав НАТО – Приднестровью это не нужно. Это для нас чужое», – заявил телеканалу «Первый Приднестровский» тираспольский политолог Андрей Сафонов.

В России обещают поддержать борьбу Приднестровья за молдавский язык.

«Смешно читать заявления молдавских лидеров. Молдавия – страна, которая появилась на мировой карте раньше, чем Румыния – должна исчезнуть, и возникнет большое румынское государство. Я надеюсь, что у наших приднестровских братьев хватит силы и решимости противостоять попыткам заставить реинтегрироваться. А мы по возможности сделаем все, чтобы помочь им в этом», – сказал сенатор РФ Владимир Джабаров.

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