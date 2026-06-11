Зеленского пора объявить террористом – Степашин

Елена Острякова.  
11.06.2026 20:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 461
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна признать украинского диктатора Владимир Зеленского террористом и возбудить против него уголовное дело.

Об этом бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна признать украинского диктатора Владимир Зеленского террористом и возбудить против него уголовное дело....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я два года назад в Санкт-Петербурге обратился к Бастрыкину: давайте признаем Зеленского террористом и возбудим против него уголовное дело. Он: Мне сказали, сейчас не время. Я считаю – сейчас самое время. После убийства детей, после того, что он написал в этом письме гадком, лживом, вызывающем. Ну негодяй!», – высказался Степашин.

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин никогда не встретится с Зеленским.

«И после этого Путин будет с ним здороваться и встречаться? Да никогда. Я знаю Владимира Владимировича. Никогда он этому мерзавцу руки не подаст. Тем более, что не он отвечает за Украину. Ну, не он. Англия, Германия, вот этот Рютте, эта фон дер… чуть не выругался», – сказал Степашин.

Он посоветовал Зеленскому читать уголовный кодекс РФ.

«Придет время, и он получит свое», – сказал Степашин.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленского пора объявить террористом – Степашин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить