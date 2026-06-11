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Россия должна признать украинского диктатора Владимир Зеленского террористом и возбудить против него уголовное дело.

Об этом бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я два года назад в Санкт-Петербурге обратился к Бастрыкину: давайте признаем Зеленского террористом и возбудим против него уголовное дело. Он: Мне сказали, сейчас не время. Я считаю – сейчас самое время. После убийства детей, после того, что он написал в этом письме гадком, лживом, вызывающем. Ну негодяй!», – высказался Степашин.

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин никогда не встретится с Зеленским.

«И после этого Путин будет с ним здороваться и встречаться? Да никогда. Я знаю Владимира Владимировича. Никогда он этому мерзавцу руки не подаст. Тем более, что не он отвечает за Украину. Ну, не он. Англия, Германия, вот этот Рютте, эта фон дер… чуть не выругался», – сказал Степашин.

Он посоветовал Зеленскому читать уголовный кодекс РФ.

«Придет время, и он получит свое», – сказал Степашин.