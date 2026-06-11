Украинская верхушка давно вмешивается во все политические процессы стран Запада, стараясь привести к власти пробандеровские силы.

Об этом на Соловьёвских чтениях, организованных Институтом стран СНГ, заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас присутствует заблуждение об отсутствии субъектности Зеленского и всей его шайки. Это влияет на то, что у нас не считают Зеленского военной целью. В нашей пропаганде общее мнение, что он марионетка, петрушка, если его подстрелим, то ничего не изменится», – сказал Скориков.

«Но на самом деле, хвост давно виляет собакой. И Зеленский, и украинское руководство давно уже вмешивается даже в американские выборы, предстоящие выборы в Конгресс, где либеральные глобалисты, к которым относится и нынешнее киевское руководство, надеются на реванш Демократической партии.

Мы видели, как они воодушевлены после поражения трамписта Орбана на выборах в Венгрии. И, конечно, попытаются и в самом Вашингтоне тоже вернуть свои позиции», – добавил он.