Синдром Пашиняна: Грузия подумывает вернуться в лоно Запада через «тюркскую интеграцию»
Грузия активно втягивается в «тюркскую интеграцию», что вместе с арестом общественных деятелей, выступающих за сотрудничество с Москвой, и российских граждан, можно назвать одним из путей геополитического сдвига в сторону Запада.
Не зря глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил на заседании министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана 8 июня в Стамбуле, что трехсторонний механизм уже превратился в платформу, ориентированную «на достижение результатов, которая способствует укреплению доверия в регионе». В реальности это означает формирование базы по подчинению новым османам Южного Кавказа.
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И не случайно в совместной декларации о региональном сотрудничестве стороны подтвердили «поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», а также проговорили вопросы развития Баку-Тбилиси-Джейхан, Южного газового коридора и железнодорожного маршрута в связи с открытием Арменией «Маршрута Трампа».
То есть Анкара при поддержке Запада осуществляет своими методами «евроинтеграцию», втягивая все республики региона в свою геополитическую орбиту. Символично, что встреча состоялась на следующий день после выборов в Армении, чтобы уже окончательно закрепить новое соотношение сил, тогда как Ереван рассматривается уже как транзитный протекторат.
В связи с этим репрессии в Грузии заиграли уже другими красками, так как они подтверждают стремление Тбилиси вернуться в лоно англосаксов пусть даже и через янычарский ятаган.
Ситуацию в республике для «ПолитНавигатора» прокомментировал грузинский общественный деятель и член политсовета партии «Солидарность во имя мира» Георгий Иремадзе.
«Нынешние грузинские власти давно официально заявляют о Западном курсе Грузии, это не новость. А наша партия „Солидарность во имя мира“ делает все, чтобы наша страна вернулась к историческому внешнеполитическому курсу, то есть, мы за прямой диалог с Россией и заключения союзнических отношении.
Если оценить обстановку в целом, я думаю, в Грузии есть, так скажем, либералы, которые пытаются помешать урегулированию добрососедских отношении с Россией, они последнее время явно усилили этот процесс и активизировались.
Что касается ареста гражданина РФ в аэропорту Тбилиси, в грузинских государственных телеканалах по этому вопросу детали не разглашаются, говорится только о том, что сотрудники центрального департамента криминальной полиции задержали человека, в отношении которого в настоящее время проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции в США.
По другим источникам, я ознакомился с информацией о том, что член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что суд в Грузии арестовал гражданина России Татьяну Курашкевич, которой вменяют “экономические преступления”, включая дело об обходе антироссийских санкций.
К сожалению, мне не известны другие детали причины задержания Т. Курашкевич, хотя надеюсь, что грузинская сторона проведет объективное расследования и не пойдет на экстрадицию гражданина РФ в США, это очень негативно повлияет на двусторонние отношения между Тбилиси и Москвой.
Что касается задержания Гулбаата Рцхиладзе, грузинская общественность заинтересована, чтобы процесс был открыт, и к этому интерес не только в Грузии, но и в России, поэтому, хотелось бы, чтобы процесс разбирательства был открытым, и власти сделали все для прозрачности», – отметил политик.
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