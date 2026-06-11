Синдром Пашиняна: Грузия подумывает вернуться в лоно Запада через «тюркскую интеграцию»

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Грузия активно втягивается в «тюркскую интеграцию», что вместе с арестом общественных деятелей, выступающих за сотрудничество с Москвой, и российских граждан, можно назвать одним из путей геополитического сдвига в сторону Запада.

Не зря глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил на заседании министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана 8 июня в Стамбуле, что трехсторонний механизм уже превратился в платформу, ориентированную «на достижение результатов, которая способствует укреплению доверия в регионе». В реальности это означает формирование базы по подчинению новым османам Южного Кавказа.

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И не случайно в совместной декларации о региональном сотрудничестве стороны подтвердили «поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ», а также проговорили вопросы развития Баку-Тбилиси-Джейхан, Южного газового коридора и железнодорожного маршрута в связи с открытием Арменией «Маршрута Трампа».

То есть Анкара при поддержке Запада осуществляет своими методами «евроинтеграцию», втягивая все республики региона в свою геополитическую орбиту. Символично, что встреча состоялась на следующий день после выборов в Армении, чтобы уже окончательно закрепить новое соотношение сил, тогда как Ереван рассматривается уже как транзитный протекторат.

В связи с этим репрессии в Грузии заиграли уже другими красками, так как они подтверждают стремление Тбилиси вернуться в лоно англосаксов пусть даже и через янычарский ятаган.

Ситуацию в республике для «ПолитНавигатора» прокомментировал грузинский общественный деятель и член политсовета партии «Солидарность во имя мира» Георгий Иремадзе.