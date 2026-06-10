«Большинство – недалёкого ума»: Макрон, Мерц и Стармер лишь наживаются на нас – депутат Рады

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Под видом разглагольствований о помощи Украине западные политики лишь наживаются на войне.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнила, что ранее в резиденции президента Франции прошли обыски [по уголовному делу при заключении госконтрактов].

«Все эти люди, которых вы назвали [Мерц, Макрон, Страмер]», так или иначе причастны к освоению оборонных бюджетов, которые выделяются на Украину», – сказала Скороход.

Она подчеркнула, что предназначенные Украине деньги «выделяются на конкретные компании», что позволяет зарабатывать под разговоры о благом деле и помощи Украине.