Знаковый севастопольский кинотеатр, построенный в честь юбилея Победы, избавился от названия «Украина»

Максим Столяров.  
11.06.2026 18:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина


В Севастополе переименуют кинотеатр на улице Ленина, который до этого носил название «Украина».

Об этом на своей странице заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе переименуют кинотеатр на улице Ленина, который до этого носил название «Украина». Об...

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Напомним, кинотеатр «Украина» в Севастополе был построен в 1955 году — в год 10-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первоначально он именовался в документах как «Центральный», а название «Украина» появилось уже после открытия.

«Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина».

Мы – люди очень терпеливые и толерантные. Мы до последнего стараемся относиться ко всему по-человечески. Даже наши ребята на фронте, в отличие от проявляющего запредельную жестокость врага, сохраняют достоинство и милосердие.

Но есть вещи, которые не прощаются. Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей – невозможно.

С сегодняшнего дня этой надписи на здании больше нет. Вывеску демонтировали», – сообщил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что новое название кинотеатра определят севастопольцы.

Напомним, в прошлом году в центре Севастополя переименовали гостиницу «Украина», находившуюся на площади Ушакова

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English version :: Читать на английском Знаковый севастопольский кинотеатр, построенный в честь юбилея Победы, избавился от названия «Украина»

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