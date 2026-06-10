«Смачный плевок в лицо руководству России». В Севастополе уничтожена знаменитая Панорама – последствия визита Зеленского в Лондон

Елена Острякова.  
10.06.2026 10:26
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина


Украинский БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил сегодня ночью по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша, а утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что легендарное полотно Франца Рубо практически уничтожено.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», – написал Развожаев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», тушение музея осложнялось тем, что изначально сотрудники МЧС пытались не повредить водой знаменитую картину. Но  площадь пожара увеличивалась, и в здании началось обрушение конструкций.

Украинский БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил сегодня ночью по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855...

Публицист Сергей Мардан отметил зловещее совпадение.

«Хохлы ударили по одному из символов Обороны Севастополя в Крымскую войну (где Россия успешно уничтожала англичан – ред.) аккурат через день после визита Зеленского в Великобританию. Словно их там об этом попросили», – написал Мардан.

Следует напомнить, что за всё время СВО, несмотря на объявленную цель денацификации, Россия избегала ударов по идеологическим объектам на Украине. Единственный известный случай – удар «Геранью» по музею гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львове.

«Политическое руководство России упорно не понимает смысла в ведении войны символов, психологического противоборства. Уничтожение полотна «Оборона Севастополя» – это смачный плевок в лицо всем, кто руководит нашей страной. Не ответить на такое показательной ликвидацией тех, кто стоит во главе украинского режима означает упасть ниже плинтуса в глазах собственных граждан. И зарубежной аудитории тоже», – указывает политолог Алексей Пилько.

Музей-панораму «Оборона Севастополя» открыли в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны. Основа экспозиции — круговое полотно, воссоздающее штурм Малахова кургана 1855 года. В 1942 году во время немецких бомбардировок здание музея уже было полностью разрушено, но в 1950-х его восстановили.

После воссоединения Крыма с Россией проводилась реконструкция музея. Буквально на днях сообщалось о доставке в Севастополь подлинных фрагментов полотна Рубо, которые уцелели в Великую Отечественную и прошли реставрацию в Москве. Они были возвращены в город впервые с 1942 года.

 

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