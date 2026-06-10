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Украинский БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил сегодня ночью по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша, а утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что легендарное полотно Франца Рубо практически уничтожено.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», – написал Развожаев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», тушение музея осложнялось тем, что изначально сотрудники МЧС пытались не повредить водой знаменитую картину. Но площадь пожара увеличивалась, и в здании началось обрушение конструкций.

Публицист Сергей Мардан отметил зловещее совпадение.

«Хохлы ударили по одному из символов Обороны Севастополя в Крымскую войну (где Россия успешно уничтожала англичан – ред.) аккурат через день после визита Зеленского в Великобританию. Словно их там об этом попросили», – написал Мардан.

Следует напомнить, что за всё время СВО, несмотря на объявленную цель денацификации, Россия избегала ударов по идеологическим объектам на Украине. Единственный известный случай – удар «Геранью» по музею гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львове.

«Политическое руководство России упорно не понимает смысла в ведении войны символов, психологического противоборства. Уничтожение полотна «Оборона Севастополя» – это смачный плевок в лицо всем, кто руководит нашей страной. Не ответить на такое показательной ликвидацией тех, кто стоит во главе украинского режима означает упасть ниже плинтуса в глазах собственных граждан. И зарубежной аудитории тоже», – указывает политолог Алексей Пилько.

Музей-панораму «Оборона Севастополя» открыли в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны. Основа экспозиции — круговое полотно, воссоздающее штурм Малахова кургана 1855 года. В 1942 году во время немецких бомбардировок здание музея уже было полностью разрушено, но в 1950-х его восстановили.