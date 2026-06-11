В Днепропетровске требуют выгнать учительницу за русский язык на уроке – но большинство всё устраивает

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Днепропетровске «мовный» скандал – мать шестилетнего ребёнка требует уволить учительницу начальных классов за «русизмы» во время ведения уроков, в то время как основная часть родителей, наоборот, приветствуют преподавание на русском языке.

Об этом на канале «Sуб’єктивний Sмальчук» рассказала представитель языкового омбудсмена Кристина Головачова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мама говорит, дома говорим по-украински, со школы приносит русизмы: «я пойду гулять на площадку – нет, идём гулять на «майданчик». Мама неоднократно говорила: «дочка русские нас убивают, мы, украинцы, не можем говорить на русском». Ребёнок сложил эти пазлы, и слыша, что учитель преподаёт на русском языке, просто спросила: «почему вы говорите на русском языке, русские нас убивают». И учитель, я предполагаю, не зная, что ответить, всё что могла ответить, это вывести ребёнка из класса. По состоянию на сейчас, школа этот факт отрицает, учителю вынесен выговор не за нарушение языкового законодательства, а за нарушение педагогической этики», – рассказала Головачова.

По её словам, мать ученицы потребовала уволить учителя «без всяких объяснений».

«Некоторые родители (и не только в этом классе, я смотрю комментарии под постами) не видят в этом проблемы. Например, одна мама сказала, что мы из Донбасса, мы сюда переехали, я не вижу проблемы, мне наоборот удобно, что учитель говорит (это факт подтверждения!) по-русски, потому что мой ребёнок ещё украинского не понимает», – возмущалась представитель «шпрехенфюрера».

Она добавила, что если подтвердится нарушение языковой статьи, фигурантку ждёт штраф 3500 грн, что немало для нищенской зарплаты украинского учителя начальных классов.