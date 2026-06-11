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Бабушка из приграничного села Ковальского района Волынской области поставила в неудобное положение киевскую пропагандистку с «Громадського ТВ», которая расспрашивала, будет ли она эвакуироваться в случае гипотетического «нападения с Беларуси».

Пожилая женщина сказала, что никуда не поедет. Она очень ждет окончания войны.

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«Не знаю, кто ее уже остановит эту войну: Зеленский или Путин. Убивают детей, людей, всех», – причитала бабушка.

«Путин убивает детей?», – оживилась пропагандистка.

Но сбить бабулю ей не удалось.