«Зеленский убивает!» – волынская бабушка выдала базу
Бабушка из приграничного села Ковальского района Волынской области поставила в неудобное положение киевскую пропагандистку с «Громадського ТВ», которая расспрашивала, будет ли она эвакуироваться в случае гипотетического «нападения с Беларуси».
Пожилая женщина сказала, что никуда не поедет. Она очень ждет окончания войны.
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«Не знаю, кто ее уже остановит эту войну: Зеленский или Путин. Убивают детей, людей, всех», – причитала бабушка.
«Путин убивает детей?», – оживилась пропагандистка.
Но сбить бабулю ей не удалось.
«Путин… И Зеленский тоже. Все они. Я знаю, кто виноват», – настаивала пожилая волынянка.
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