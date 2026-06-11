Страдания бандеровцев в Верховной раде: Эдак поляки помирятся с русскими!

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Разгоревшийся между Украиной и Польше скандал из-за героизации бандеровцев может быть использован Варшавой как повод для прекращения помощи Киеву и восстановления отношений с Москвой.

Такими опасениями на заседании Верховной рады поделился депутат-галичанин Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас переживаем в определенной степени кризисные отношения с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что этот кризис связан с историческими вопросами. Этот вопрос сегодня стал чрезвычайно остро как никогда, но на самом деле, на моей памяти – это уже пятое обострение исторической проблематики и связанных с ним эмоций», – жаловался Княжицкий.