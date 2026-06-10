«Туфта и пурга» – офицер ВСУ об угрозах Зеленского ударить баллистикой по Москве

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Украинская программа баллистических средств поражений – это выбрасывание денег на ветер и дымовая завеса масштабнейшего мародёрства.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление киевского диктатора Зеленского о том, что «очень скоро баллистические ракеты полетят в сторону Москвы».

«Как украинская поговорка «Дай Бог нашему теляти да волка съести». Если он намекает на баллистическую программу компании FirePoint, то это Нью-Васюки, её не существует. Есть имитация, есть симулякр, но всё это разворовывание денег в FirePount не приведёт к появлению у Украины эффективных высокоточных баллистических средств поражения. Какие-то брёвна будут запускаться в небо, но они не будут никуда попадать. По крайней мере, с такой точностью, которая принесла бы хоть какой-нибудь результат, оправдывающий не только украденные, но и хотя бы потраченные на это деньги. Вон, пожалуйста, у всяких террористов, у хуситов, мать их, есть баллистические ракеты. Только куда они могут попасть? В лучшем случае, в Израиль, а не в какую-то точку. А нам стрелять в Россию. Представляете, какая, мать его, Россия? Если мы, конечно, не промажем по России, то это будет сильно радовать Штилермана и Зеленского, но как по мне, это будет выбрасывание денег на ветер, не считая того, что это ещё и будет дымовой завесой масштабнейшей коррупции, точнее, мародёрства», – ответил «Грин».