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КПД продукции распиаренной подшефной Зеленскому компании FirePoint не выдерживает никакой критики.

Об этом на канале «Сейчас» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны системно дальше разрушать их критическую инфраструктуру, чтобы уменьшить возможности их предприятий по выпуску продукции. Главное, чтобы мы снова не гнались за популизмом, и огромное количество дронов шло в направлении Москвы, которые русские спокойно системно сбивают. Потому что нет ничего проще, чем сбивать FierPoint-овские летающие табуретки. Есть значительно лучшие украинские БПЛА, но за счёт лоббизма на уровне президента и Штилермана это достаточно сложно сделать…», – сказал он.

«У нас есть предприятия, которые в состоянии производить технику, но почему-то наш президент вкладывает деньги в компанию, которая аффилирована с ним, которая не даёт на выходе соответствующий КПД. Потому что мы всегда слышим об огромном количестве дронов FirePoint, которые полетели, но совсем не слышим, какое же количество их них попало. Я уже не говорю о тех ракетах, когда из 26 долетело до цели 3. За те деньги тот же КБ «Луч» сделал бы в десятки раз качественнее и мощнее ракеты. Но почему-то деньги вкладываются в компанию «Рога и копыта» под названием Денис Штилерман», – возмущался укро-генерал.

Ведущая возразила, что последние удары накануне и во время проведения ПМЭФ-2026 в Петербурге наносились именно дронами FP-1, и есть кадры объективного контроля поражений.