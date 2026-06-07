Зеленский спонсирует «Рога и копыта» Штилермана – генерал ВСУ набросился на FirePoint

Вадим Москаленко.  
07.06.2026 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


КПД продукции распиаренной подшефной Зеленскому компании FirePoint не выдерживает никакой критики.

Об этом на канале «Сейчас» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

КПД продукции распиаренной подшефной Зеленскому компании FirePoint не выдерживает никакой критики. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы должны системно дальше разрушать их критическую инфраструктуру, чтобы уменьшить возможности их предприятий по выпуску продукции.

Главное, чтобы мы снова не гнались за популизмом, и огромное количество дронов шло в направлении Москвы, которые русские спокойно системно сбивают. Потому что нет ничего проще, чем сбивать FierPoint-овские летающие табуретки. Есть значительно лучшие украинские БПЛА, но за счёт лоббизма на уровне президента и Штилермана это достаточно сложно сделать…», – сказал он.

«У нас есть предприятия, которые в состоянии производить технику, но почему-то наш президент вкладывает деньги в компанию, которая аффилирована с ним, которая не даёт на выходе соответствующий КПД.

Потому что мы всегда слышим об огромном количестве дронов FirePoint, которые полетели, но совсем не слышим, какое же количество их них попало. Я уже не говорю о тех ракетах, когда из 26 долетело до цели 3. За те деньги тот же КБ «Луч» сделал бы в десятки раз качественнее и мощнее ракеты.

Но почему-то деньги вкладываются в компанию «Рога и копыта» под названием Денис Штилерман», – возмущался укро-генерал.

Ведущая возразила, что последние удары накануне и во время проведения ПМЭФ-2026 в Петербурге наносились именно дронами FP-1, и есть кадры объективного контроля поражений.

«Я знаю эти кадры. Вы услышали меня о КПД? Я не сказал, что не долетают. Я сказал, что КПД отправленных и долетевших достаточно низкий.

Я опираюсь на те данные, которые я знаю непосредственно по количеству запущенных дронов. [Мы говорим] в целом об атаках за весь период применения дронов компанией FirePoint», – ответил Кривонос.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский спонсирует «Рога и копыта» Штилермана – генерал ВСУ набросился на FirePoint

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить