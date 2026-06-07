Зеленский спонсирует «Рога и копыта» Штилермана – генерал ВСУ набросился на FirePoint
КПД продукции распиаренной подшефной Зеленскому компании FirePoint не выдерживает никакой критики.
Об этом на канале «Сейчас» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны системно дальше разрушать их критическую инфраструктуру, чтобы уменьшить возможности их предприятий по выпуску продукции.
Главное, чтобы мы снова не гнались за популизмом, и огромное количество дронов шло в направлении Москвы, которые русские спокойно системно сбивают. Потому что нет ничего проще, чем сбивать FierPoint-овские летающие табуретки. Есть значительно лучшие украинские БПЛА, но за счёт лоббизма на уровне президента и Штилермана это достаточно сложно сделать…», – сказал он.
«У нас есть предприятия, которые в состоянии производить технику, но почему-то наш президент вкладывает деньги в компанию, которая аффилирована с ним, которая не даёт на выходе соответствующий КПД.
Потому что мы всегда слышим об огромном количестве дронов FirePoint, которые полетели, но совсем не слышим, какое же количество их них попало. Я уже не говорю о тех ракетах, когда из 26 долетело до цели 3. За те деньги тот же КБ «Луч» сделал бы в десятки раз качественнее и мощнее ракеты.
Но почему-то деньги вкладываются в компанию «Рога и копыта» под названием Денис Штилерман», – возмущался укро-генерал.
Ведущая возразила, что последние удары накануне и во время проведения ПМЭФ-2026 в Петербурге наносились именно дронами FP-1, и есть кадры объективного контроля поражений.
«Я знаю эти кадры. Вы услышали меня о КПД? Я не сказал, что не долетают. Я сказал, что КПД отправленных и долетевших достаточно низкий.
Я опираюсь на те данные, которые я знаю непосредственно по количеству запущенных дронов. [Мы говорим] в целом об атаках за весь период применения дронов компанией FirePoint», – ответил Кривонос.
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