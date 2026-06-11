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Действительные рейтинги поддержки диктатора Зеленского на Украине гораздо ниже тех, что рисует официальная социология.





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Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущий обратил внимание, что соцслужба КМИС на днях зафиксировала якобы 61% поддержки Зеленского, назвав это «лучшим показателем среди всех политиков и общественных деятелей».

Береза назвал это «примитивной манипуляцией», указав, что у экс-главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, согласно этим же данным, 73%.

«КМИС умышленно поставил его, чтобы потешить президенту, в специальную графу для военно-политическх рейтингов. При этом Залужный два года уже дипломат, то есть должен быть в специальной категории политиков и общественных деятелей», – заявил Береза.

Костенко же сообщил, что ему известно о проведении Банковой закрытых исследований.