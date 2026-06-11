«Очень удивитесь»: депутат Рады рассказал о закрытой социологии по Зеленскому

Игорь Шкапа.  
11.06.2026 13:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сожрите друг друга, Социология, Украина


Действительные рейтинги поддержки диктатора Зеленского на Украине гораздо ниже тех, что рисует официальная социология.

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Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действительные рейтинги поддержки диктатора Зеленского на Украине гораздо ниже тех, что рисует официальная социология....

Ведущий обратил внимание, что соцслужба КМИС на днях зафиксировала якобы 61% поддержки Зеленского, назвав это «лучшим показателем среди всех политиков и общественных деятелей».

Береза назвал это «примитивной манипуляцией», указав, что у экс-главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, согласно этим же данным, 73%.

«КМИС умышленно поставил его, чтобы потешить президенту, в специальную графу для военно-политическх рейтингов. При этом Залужный два года уже дипломат, то есть должен быть в специальной категории политиков и общественных деятелей», – заявил Береза.

Костенко же сообщил, что ему известно о проведении Банковой закрытых исследований.

«Увидевши реальные рейтинги, которые делаются в офисе президента, мы были бы очень удивлены. Они их только у себя выкладывают. Я их иногда видел, но они позволяют их посмотреть на своем компьютере или телефоне», – рассказал Костенко.

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