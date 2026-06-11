ВСУ быстро разлагаются под разговоры о скором мире – украинский командир
Украинцы все глубже погружаются в депрессию, от которой пытаются спасаться разговорами о необходимости мира.
Об этом в эфире программы «Чистилище» заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы в стадии депрессии. У нас была стадия эйфории, когда все объединились. Она, к сожалению, была короткой», – сказал Ярославский.
По его словам, эта стадия «у всей страны», где больше усталости, чем позитива примерно в соотношении 70 на 30.
«Это говорит об общем депрессивном состоянии общества. Отсюда и вбросы – надо идти к миру, чтобы как-то дать лучик света. Мы должны радоваться уже хоть чему-то», – считает боевик.
По его словам, разговоры о мире мотивируют гражданских, но демотивируют военных.
«Никто не хочет быть убитым последним на этой войне. И когда все говорят «завтра мирные переговоры, мир», то нашему воину, который находится где-то в траншее, идти на штурм… он понимает, что завтра может быть мир, а сегодня меня похоронят в этой траншее. Он демотивируется», – резюмировал Ярославский.
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