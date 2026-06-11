ВСУ быстро разлагаются под разговоры о скором мире – украинский командир

Игорь Шкапа.  
11.06.2026 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 80
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы все глубже погружаются в депрессию, от которой пытаются спасаться разговорами о необходимости мира.

Об этом в эфире программы «Чистилище» заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы все глубже погружаются в депрессию, от которой пытаются спасаться разговорами о необходимости мира....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас мы в стадии депрессии. У нас была стадия эйфории, когда все объединились. Она, к сожалению, была короткой», – сказал Ярославский.

По его словам, эта стадия «у всей страны», где больше усталости, чем позитива примерно в соотношении 70 на 30.

«Это говорит об общем депрессивном состоянии общества. Отсюда и вбросы – надо идти к миру, чтобы как-то дать лучик света. Мы должны радоваться уже хоть чему-то», – считает боевик.

По его словам, разговоры о мире мотивируют гражданских, но демотивируют военных.

«Никто не хочет быть убитым последним на этой войне. И когда все говорят «завтра мирные переговоры, мир», то нашему воину, который находится где-то в траншее, идти на штурм… он понимает, что завтра может быть мир, а сегодня меня похоронят в этой траншее. Он демотивируется», – резюмировал Ярославский.

Метки: ,

English version :: Читать на английском ВСУ быстро разлагаются под разговоры о скором мире – украинский командир

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить