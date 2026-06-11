Сивков: Цель террора Крыма и пограничья – вызвать майдан

Анатолий Лапин.  
11.06.2026 14:17
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Крым, Россия


Основными целями террористических ударов ВСУ по Крыму и другим прифронтовым регионам является создание паники и недовольства населения и провоцирование «цветной революции».

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основными целями террористических ударов ВСУ по Крыму и другим прифронтовым регионам является создание паники...

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«Создать представление о том, что российское руководство, российская армия не способны защитить население от ударов беспилотников. Добиться этого – стратегический эффект, а локальный, то есть оперативный, – создать зону напряжённости, в наиболее близком к территории Украины участке — это полуостров Крым путём изоляции этого района от коммуникаций с Россией.

Поэтому, с одной стороны, ведётся именно минная война, беспилотники мины сбрасывают. С другой стороны, наносятся удары по коммуникационным средствам, то есть поездам, автомобилям с целью создать такую напряжённость. Кроме этого, наносятся удары по нефтегазовому комплексу России с тем, чтобы создать проблемы со снабжением населения топливом, особенно в предзимний период

Ставка у них делается на то, что они сумеют так же, как совсем недавно Иран измотал систему ПВО Израиля и США на Ближнем Востоке, измотать систему ПВО нашей страны. Создать неприемлемые условия жизни для населения с тем, чтобы это население восстало против действующего президента, возненавидело действующего президента», – заявил Сивков.

По его мнению, следует ожидать активизации «пятой колонны»:

«Должны каким-то образом заявить о себе лидеры «пятой колонны» в нескольких ипостасях», – сказал эксперт, пояснив, что часть вражеской агентуры будет выступать не только как сторонники замирения с бандеровской Украиной, но и маскироваться под патриотов.

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