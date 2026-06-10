Планы врага: Полная огневая блокада Крыма – это абсолютно реалистично

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ВСУ в состоянии полностью блокировать Крым, повредив Керченский мост и расстреливая всё живое в районе Чонгара.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть реальная возможность эту блокаду реализовать. И Чонгарский мост — это одна из узкостей, которую очень далеко объезжать. Там альтернативные пути объезда через Чаплинку, там это мама не горюй, сколько километров. Мало того, эта дорога проходит достаточно близко к нашему правому берегу Днепра для огневого контроля. То есть, это реальная возможность сейчас перекрыть транспортное сообщение с Крымом и не только грузовое, но и вообще любое, если Чонгарский мост взять под огневой контроль. Они там технику строительную загнали – спалили нахрен эту технику. Просто лупить в эту точку. Для того, чтобы предотвратить это эти действия вокруг этого моста, им придётся нагнать ПВО, как вокруг Москвы. Но там это нереально, потому что там ровная, как стол, поверхность. Наши просто начнут выжигать сначала ПВО. А потом уже цель, которая им нужна. Поэтому это абсолютно реально», – сказал «Грин».

«Если ещё в обозримом будущем произойдёт история с Крымским мостом, то это будет вообще джекпот. …И это абсолютно реалистично. Изоляция Крыма абсолютно реалистична. На сегодняшний день, имея тот арсенал, который у нас в наличии», – добавил списанный ВСУшник.

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