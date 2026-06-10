Наглые действия европейцев провоцируют Россию начать ядерную войну – немецкий генерал
Германия и Британия сознательно эскалируют ситуацию на Украине.
Об этом бывший генерал Бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы находимся в опасной ситуации, потому что из-за ударов в глубину России, которые мы проводим и хотим еще усилить в рамках германо-британского соглашения, заключенного два года назад. Мы взяли на себя обязательства, что немецкие оборонные компании создадут беспилотные системы, которые будут действовать далеко вглубь России.
Конечно, Россия уже обнародовала свои соображения и включила Европу в список целей. Это очень опасная эскалационная политика», – сказал Вад.
Он считает, что наглые провокации европейцев провоцируют Россию начать ядерную войну.
«С точки зрения России – она больше не воспринимают себя как сильнейшую ядерную державу в мире. Они не видят стратегического сдерживающего эффекта, который всегда ожидают от ядерных держав. Они видят, что мы радостно бьем беспилотниками и ракетами в глубину.
Действовать так и верить, что Европа сможет остаться в стороне от этого в долгосрочной перспективе… Нет, мы на грани того, чтобы быть вовлеченными в европейскую войну», – заключил Вад.
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