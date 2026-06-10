Германия и Британия сознательно эскалируют ситуацию на Украине.

Об этом бывший генерал Бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы находимся в опасной ситуации, потому что из-за ударов в глубину России, которые мы проводим и хотим еще усилить в рамках германо-британского соглашения, заключенного два года назад. Мы взяли на себя обязательства, что немецкие оборонные компании создадут беспилотные системы, которые будут действовать далеко вглубь России.

Конечно, Россия уже обнародовала свои соображения и включила Европу в список целей. Это очень опасная эскалационная политика», – сказал Вад.