Наглые действия европейцев провоцируют Россию начать ядерную войну – немецкий генерал

Елена Острякова.  
10.06.2026 19:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Германия и Британия сознательно эскалируют ситуацию на Украине.

Об этом бывший генерал Бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия и Британия сознательно эскалируют ситуацию на Украине. Об этом бывший генерал Бундесвера Эрих...

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«Мы находимся в опасной ситуации, потому что из-за ударов в глубину России, которые мы проводим и хотим еще усилить в рамках германо-британского соглашения, заключенного два года назад. Мы взяли на себя обязательства, что немецкие оборонные компании создадут беспилотные системы, которые будут действовать далеко вглубь России.

Конечно, Россия уже обнародовала свои соображения и включила Европу в список целей. Это очень опасная эскалационная политика», – сказал Вад.

Он считает, что наглые провокации европейцев провоцируют Россию начать ядерную войну.

«С точки зрения России – она больше не воспринимают себя как сильнейшую ядерную державу в мире. Они не видят стратегического сдерживающего эффекта, который всегда ожидают от ядерных держав. Они видят, что мы радостно бьем беспилотниками и ракетами в глубину.

Действовать так и верить, что Европа сможет остаться в стороне от этого в долгосрочной перспективе… Нет, мы на грани того, чтобы быть вовлеченными в европейскую войну», – заключил Вад.

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