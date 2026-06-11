Скоро будем жить по указам президента РФ – нацист Береза
В украинском бюджете дыра в 180 миллиардов долларов на зарплаты военным, а правительство бездействует, как будто там засели одни ждуны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», бывший депутат ВР Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом Береза говорит, что правительство анонсировало повышение минимальной зарплаты военным до 30 тысяч гривен.
«Красиво звучит, но, в-первых, где взять деньги на это? И где взять деньги на дыру в 180 миллиардов? Из кредита, который нам дает Европа, эти деньги нельзя взять, там они не запланированы. Нам уже не хватает», – сказал экс-депутат.
Он опасается, что это путь к поражению в войне с Россией.
«Если у военных не будет денег, мотивации и всего остального, то завтра будут приниматься не законопроекты, а указы президента Российской Федерации на территории Украины. Надо же со здравым смыслом дружить.
И ли что, в офисе президента что сказали, то и выполняется? Есть же понимание того, что люди хотят жить в Украине, или там у вас преимущественное большинство ждунов?», – тревожится Береза.
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