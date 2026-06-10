Перспектив для урегулирования нет. Зеленский ждет европейских денег – Царев

Анатолий Лапин.  
10.06.2026 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина


Никаких перспектив у переговоров по мирному урегулированию на Украине сейчас быть не может – киевскому режиму пообещали огромные деньги, которые окружение диктатора Зеленского и он сам планируют разворовать, потому и не будут останавливать боевые действия.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никаких перспектив у переговоров по мирному урегулированию на Украине сейчас быть не может –...

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«Украине насыпали столько денег, а пообещали ещё больше денег. Для того, чтоб получить эти деньги и разворовать эти деньги, Зеленский и его окружение сделают всё. Они точно не пойдут ни на какую остановку военных действий. Они будут ждать денег.

У них вот эти все коррупционные скандалы, которые мы сейчас наблюдали в последнее время, это была драка за те деньги, которые к ним скоро придут. Зеленский, фракция «Голос», антикоррупционеры, Порошенко, все остальные вцепились друг в друга, толкались локтями ради того, чтобы получить доступ к разворовыванию этой помощи, которая будет приходить со стороны Европейского Союза.

Это очень большие деньги. Украина никогда столько не получала – ни до СВО, ни после СВО. Они просили $50 млрд на вооружение, а им дают за 70 — это только на один год и плюс на второй год…», – отметил он.

«А что касается переговоров, то да, окно возможностей закрыто для переговоров. Следующее откроется осенью или весной. По какой причине? Да просто Трамп увяз в Иране, у Трампа сейчас нет рычагов для того, чтобы надавить на Зеленского.

Зеленский считает, что инициатива на поле боя и по ударам по тылам находится за Украиной, Зеленскому сейчас насыпали денег, насыпали оружия. Он считает, что перспектива Украины хорошая – и не пойдёт на остановку, даже если бы мы согласились на остановку по линии фронта», – заявил Царев.

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