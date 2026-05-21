Депутат Рады объяснила, почему война продолжится, несмотря ни на что
Для Украины самое правильное решение – закончить войну, но этого не хотят те, кто зарабатывает на ней деньги.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Самое правильное решение – войну закончить. Но заинтересована ли в этом Европа, которая на этом зарабатывает деньги? Нет. Более того, она сама открыто говорит: «Украина – щит Европы. Деньги мы дадим, оружие дадим в кредит, но людей нет», – сказала укро-депутат.
По ее словам, еще европейцы опасаются, что после войны к ним хлынут толпы бывших военных, которые уже не представляют свою жизнь без оружия.
«Заинтересована ли мире Украина? Простые люди – да. А заинтересованы ли те, кто на этом зарабатывает? Кто зарабатывает на производстве оружия? Кто зарабатывает на выходе из ТЦК? Кто зарабатывает на переходе границ? Кто зарабатывает на на бронированиях и так далее? Выгодно им это?..
Конечно, нет! У них потоки прекратятся, что они тогда с этим будут делать», – приходит к выводу Скороход.
English version :: Читать на английском Депутат Рады объяснила, почему война продолжится, несмотря ни на что
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: