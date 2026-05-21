Депутат Рады объяснила, почему война продолжится, несмотря ни на что

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины самое правильное решение – закончить войну, но этого не хотят те, кто зарабатывает на ней деньги.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Самое правильное решение – войну закончить. Но заинтересована ли в этом Европа, которая на этом зарабатывает деньги? Нет. Более того, она сама открыто говорит: «Украина – щит Европы. Деньги мы дадим, оружие дадим в кредит, но людей нет», – сказала укро-депутат.

По ее словам, еще европейцы опасаются, что после войны к ним хлынут толпы бывших военных, которые уже не представляют свою жизнь без оружия.