Блицкрига в Прибалтике не получится – военкор Коц

Не стоит рассчитывать, что малое количество регулярных войск в странах Прибалтики позволит совершить блицкриг на эти территории. В случае прямого военного конфликта с Россией, помимо контингента НАТО туда будет переброшено большое количество украинских дронщиков, которые будут атаковать наступающие подразделения ВС РФ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что касается прибалтов, я бы не сказал, что они травоядные – они очень злые, исторически очень на нас злые. Прибалты же не одни сами по себе – в той же Литве сейчас бригада Бундесвера разворачивается, причём в том самом Сувалкском коридоре, через который пролегает самый близкий путь до нашей Калининградской области. Ну и в случае шухера там моментально появятся «эстонские, литовские и латвийские» дроноводы с самыми современными дронами, которые, правда, не говорят ни по-литовски, ни по-эстонски, но говорят по-украински. Вот моментально появится огромное количество, как они моментально появляются, например, в тех местах за рубежом, где у России есть какие-то свои интересы. Ну, как в Африке, например…», – отметил он.

«Прибалтику моментально заселят тем, кем надо, для сдерживания России, у меня вообще никаких сомнений нет. И дронами будут останавливать, и дивизиями сейчас не наступают. То, что в чьей-то армии шесть тысяч человек, это не означает, что мы их возьмём с наскока. Ну хватит этого шапкозакидательства, нам оно очень серьёзно аукнулось в 2022-м году», – заключил Коц.

Читайте также: Эдикас Ягелавичус: Прибалтийская элита действительно готовится к чему-то страшному