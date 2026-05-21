«Мы их даже не видим»: в Раде жалуются на преимущество российских КАБов перед украинскими.
Украина запускает собственное производство управляемых авиабомб, но преждевременная информация, оглашенная министром обороны Михаилом Федоров на эту тему, лишь вредит.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая с восторгом, сославшись на заявление Федорова, поинтересовалась, можно ли ожидать, что скоро украинские КАБы полетят в сторону России.
Костенко говорит, что надеется на скорое использование ВСУ такого рода бомб, но указывает на технические проблемы, поскольку украинские КАБы будут запускаться с Су-24, у которых «оборудование постарше, чем у российских».
«Там смысл в чем? На них стоят радары. И как идет воздушный мониторинг? К примеру, проблема в том, что русские могут видеть на 200 километров и пускать ракеты на 150. А мы можем видеть примерно 70, а пускать КАБ на 40 километров. И, конечно, часто может быть проблема в том, что мы даже не видим русских, а они нас видят. Поэтому, конечно, будет проблематичной с нашей стороны их запускать», – сказал полковник.
Он признает, что и качество российских самолетов выше, чем тех бортов, которые поставлены Западом.
Кроме того, гость эфира недоволен, что Федоров раньше времени огласил украинские планы.
«Потому что сейчас уже противник будет искать возможности, как этому противодействовать, еще когда массово даже не начали их использовать. И это очень неправильно. Вы помните, что русские начали еще под Авдеевкой КАБы использовать, возможно, раньше, но мы не обращали на это внимание. Они не популяризировали это и в свое время перехватили инициативу», – опасается Костенко.
English version :: Читать на английском «Мы их даже не видим»: в Раде жалуются на преимущество российских КАБов перед украинскими.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: