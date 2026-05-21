«Мы их даже не видим»: в Раде жалуются на преимущество российских КАБов перед украинскими.

Украина запускает собственное производство управляемых авиабомб, но преждевременная информация, оглашенная министром обороны Михаилом Федоров на эту тему, лишь вредит.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая с восторгом, сославшись на заявление Федорова, поинтересовалась, можно ли ожидать, что скоро украинские КАБы полетят в сторону России.



Костенко говорит, что надеется на скорое использование ВСУ такого рода бомб, но указывает на технические проблемы, поскольку украинские КАБы будут запускаться с Су-24, у которых «оборудование постарше, чем у российских».

«Там смысл в чем? На них стоят радары. И как идет воздушный мониторинг? К примеру, проблема в том, что русские могут видеть на 200 километров и пускать ракеты на 150. А мы можем видеть примерно 70, а пускать КАБ на 40 километров. И, конечно, часто может быть проблема в том, что мы даже не видим русских, а они нас видят. Поэтому, конечно, будет проблематичной с нашей стороны их запускать», – сказал полковник.

Он признает, что и качество российских самолетов выше, чем тех бортов, которые поставлены Западом.



Кроме того, гость эфира недоволен, что Федоров раньше времени огласил украинские планы.