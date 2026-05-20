Применение ТЯО уже не является табу для России – постпред Полянский

В российском обществе всё чаще говорят о необходимости применении ТЯО против тех стран ЕС, которые фактичекски участвуют в войне против России.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В России идея применения тактического ядерного оружия больше не является табу, и многие люди разделяют эту точку зрения. Это заметно, но такие идеи пока не исходят из кругов, принимающих решения по тем или иным вопросам. В этом большая разница между экспертным сообществом и кругами, принимающими решения. Но изменения заметны, потому что многие люди действительно, так сказать, разочарованы», – сказал Полянский.