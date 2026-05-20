Применение ТЯО уже не является табу для России – постпред Полянский

Максим Столяров.  
20.05.2026 22:20
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, ЯО


В российском обществе всё чаще говорят о необходимости применении ТЯО против тех стран ЕС, которые фактичекски участвуют в войне против России.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В России идея применения тактического ядерного оружия больше не является табу, и многие люди разделяют эту точку зрения. Это заметно, но такие идеи пока не исходят из кругов, принимающих решения по тем или иным вопросам.

В этом большая разница между экспертным сообществом и кругами, принимающими решения. Но изменения заметны, потому что многие люди действительно, так сказать, разочарованы», – сказал Полянский.

«Многие говорят, что они [страны Евросоюза] уже ведут войну против России напрямую, уже убивают российских солдат, уже участвуют в атаках на российскую гражданскую инфраструктуру.

«Так чего же мы ждем?». Этот вопрос все чаще звучит все громче. Так что это еще одна причина, по которой я не стал бы исключать ни один из возможных сценариев.

Ну, если только наши европейские соседи не проявят благоразумие, то я думаю, ситуация может ухудшиться в любой момент», – подытожил дипломат.

