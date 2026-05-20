Людоловы, насильно мобилизующие украинцев в армию, занимаются беспределом не только в отношении обычных граждан, но и действующих военных.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов украинским политологом Юрием Романенко заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира рассказал, как в Тернопольской области, где он ехал по службе, его остановили на блок-посту – там были сотрудники военной, обычной полиции и несколько ТЦКшников. Он говорит, что показал им документы и предупредил, что, возможно, его не убрали из реестра СОЧников, куда он попал по ошибке, но можно связаться с его нынешним командованием, которое в курсе ситуации.

«Мне можно сказать, как ТЦКшник со мной говорил? Он мне говорит (мне так стыдно, блин): «Пи…ас, ты меня сейчас будет в ж…пу целовать», – вспоминает Черный.

После того, как он возмутился, на него стали надевать пластиковые наручники-стяжки.

По его словам, ТЦКшник перед ним был «в грязных берцах, спортивных штанах и нелепом кителе».

«Я вижу, что он под наркотиками… Я говорю: «Он же под наркотой. Зачем вы это делаете?». Чтобы вы понимали, это все видят люди, вокруг много машин, я в военной форме. Я бы хотел, чтобы максимально проверили блок-пост этот, потому что понимаю: порядка там нет абсолютно никакого. Я никому там не грубил, пусть проверят боди-камеры, общался даже когда меня обозвали, провоцировали», – возмущается инструктор.

В свою очередь Романенко напомнил, что Черный воюет с 2014 года, имеет несколько ранений «один из лучших сейчас инструкторов, и его знает вся армия».

Сам Черный считает, что такое отношение к нему – следствие его критики одного из штурмовых полков, сказав, что там учат людей «абсолютной ерунде».