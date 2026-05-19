Украинский беспилотник был наконец впервые сбит сегодня над территорией Прибалтики. Ранее они сотнями беспрепятственно пролетали над тремя республиками, чтобы наносить удары по российскому северо-западу. Потом начали хаотично падать, нанося урон, и русофобские власти трех республик взахлеб принялись обвинять происки российского РЭБ.

И вот, наконец, истребитель F-16 ВВС Румынии отряда «Карпатские гадюки» сбил дрон-камикадзе над территорией Эстонии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Минобороны Эстонии Певкур пояснил, что радары обнаружили беспилотник над Литвой и Латвией и провели до своей границы.

«Если страны Балтии будут системно сбивать украинские дроны при пересечении своей границы, невольно не давая им бить по российскому северо-западу, то пусть президенты и премьеры этих стран при том хоть облаются. Мы всё равно можем на них только радоваться. Совместный труд – для российской пользы – он объединяет», – прокомментировал событие политолог Александр Носович, резвясь в своем тгк.

«Если бы не Эстония, то рано или поздно Россия стала бы сама сбивать беспилотники в небе Эстонии. По крайней мере, это было бы логично. И от России этого ждали. Это хорошо, что Эстония не готова настолько эскалировать отношения с Россией. Пока не готова», – считает политик Олег Царев.

А эксперт Юрий Баранчик задался вопросом, отчего прибалты вдруг решились защищать свое воздушное пространство, и не является ли подвиг румынского летчика прямым следствием недавнего заявления Службы внешней разведки России о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии и уже направила своих дроноводов на базы «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

СВР предупредило прибалтов о том, что координаты центров принятия решений на латвийской территории России хорошо известны, а «членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

«Мы наблюдаем развитие негативного сценария. Противник постепенно разворачивает против нас Балтийский фронт — пока что в формате воздушной операции. Стоит ожидать, что под удары ВСУ с территории Прибалтики наряду с Ленинградской областью попадёт и Калининградская область», – написала в этой связи директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Она назвала своевременными стартовавшие на днях ядерные учения в России и Белоруссии, но предложила начать с удара по Латвии конвенциональным оружием.

Заявление СВР подействовало. МИД Украины торопливо опроверг информацию о готовящихся ударах. А литовские президент и дипломаты назвали заявление российских разведчиков «ложью».

«Россия лжёт о том, что Латвия разрешает какой-либо стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для запуска атак против России или любой другой страны», – написал в соцсети Х президент Эдгар Ринкевичс.

Аналогично высказалась глава МИД Латвии Байба Браже в соцсети X. Ранее латышский премьер Эвика Силиня подала в отставку после залета в страну украинских дронов.

Из трех прибалтийских республик непуганой идиоткой выглядела одна Литва. Ее министр иностранных дел Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз ПВО и ракетных баз там», – заявил он.

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала заявления литовского коллеги «суицидальной паранойей», первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает интервью «заливистым русофобским лаем клинического дегенерата по кличке Будрис». Он посоветовал не «тявкать», так как мозг у подобных политиков «очень мал».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что задиристый литовский министр до смерти перепуган.

«Фактически Литва демонстрирует тщательно скрываемый страх стать разменной монетой в большом противостоянии. Литва, Латвия и Эстония прекрасно осознают, что в случае эскалации по ним первым проедут «катком» – и далеко не факт, что основные силы НАТО успеют отреагировать на это. Впрочем, вряд ли НАТО сильно волнует судьба Прибалтики в большом противостоянии. Поэтому Калининград для них — попытка сместить фокус внимания НАТО, привлечь дополнительное финансирование, усилить группировку в регионе и продолжать наращивать возможности по экономической блокаде», – написал он.

Пока это не удается. На прошлой неделе США объявили, что приостанавливают ротацию своего батальона в Литве, то есть выводят войска.