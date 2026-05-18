«Нам не победить Иран, но Вашингтон не хочет переговоров» – экс-министр обороны США
США не смогут добиться своих целей в Иране военными методами, поэтому единственный выход для них – переговоры.
Об этом на канале «Face the Nation» заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я думаю, что единственный способ вывести обогащенный уран из Ирана и положить конец его ядерным амбициям – это переговоры. Чтобы добраться до этих тысяч фунтов обогащенного урана, спрятанных под землей. Это масштабная и сложная военная операция.
Поэтому я думаю, что единственный способ добиться успеха – это оказать на Иран давление и принудить его к переговорам. Это единственный путь, который может привести к какому-то результату», – рассуждал Гейтс.
«Я подозреваю, что администрация не согласится ни на какой вариант, если он не будет включать вывоз обогащенного урана из Ирана. Или его разбавление таким образом, чтобы он больше не мог быть использован для создания оружия.
Но дипломатия, похоже, зашла в тупик, как и военная операция, ведь Ормузский пролив по-прежнему под контролем Ирана», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Нам не победить Иран, но Вашингтон не хочет переговоров» – экс-министр обороны США
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: