Нацист Мосийчук: «Либо Молдова отрежет анклав ПМР – либо влипнет, как Украина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин издал указ об упрощенном гражданстве для жителей ПМР. Это означает, что противостояние за Приднестровье вспыхнет с новой силой.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Думаю, что борьба за Приднестровье будет сейчас разворачиваться серьёзно. Либо Молдова мирно отрежет этот анклав и пойдёт в Румынию, как они и декларируют, либо может влипнуть в ситуацию, такую, как Украина. Вопрос, что для Украины, если это будет какой-то анклав, который получит какой-то де-юре статус, это, может, и неплохо. Если это будет развод по согласию и т.д. Всё равно Россия там разместить военных не сможет в том количестве, в котором они бы сильно угрожали, потому что прямого пути нет. Но такая зона влияния под боком, если оставаться в парадигме Анти-России, то ни к чему хорошему это не приведёт. Понимаете, финляндизация, финский сценарий – он ещё и предвидит нормализацию отношений», – рассуждал Мосийчук.

Бывший «азовец» имеет в виду «финский сценарий» прекращения войны, при котором Украина лишается территорий и становится нейтральной.