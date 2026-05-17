Если Россия распадётся, то «перемога» Украины станет финальной – и нового столкновения не будет.

Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Россия, которая последние 300 лет является проблемой мира и Европы, остаётся такой, какой она есть, если там 160 коренных народов со своей религией, своим языком, своим письмом не сотворят политический слом конструкции, которая характерна для XXI века, а не для рабства XVII века…

Вот тогда украинцы добудут «перемогу», которая позволит никогда не думать о том, какой будет очередной откат у России очередной раз до очередной 24-й, теперь уже 25-й войны», – бредил Ющенко.