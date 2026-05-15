Офицер ВСУ мечтает, что Трамп сделает ставку на силовую смену власти в Москве 

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 70
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если российский лидер Владимир Путин решит продолжать СВО, руководство США может поменять свою тактику.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции с ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российский лидер Владимир Путин решит продолжать СВО, руководство США может поменять свою тактику....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трамп может поменять тактику и сделать ставку на смену режима в Москве. Сейчас он с Путиным хочет договориться, он для него понятный персонаж, лично его знает. С точки зрения Трампа, прагматичный: ну да, занесло пацана, ошибся, думал на раз-два возьмет Киев, не получилось», – рассуждал ВСУшник.

Он говорит, что пока Трамп в своей «большой игре с Китаем» настроен строить отношения с Путиным, но может и поменять свое мнение, отметив, что спецслужбы США имеют возможности что-то сделать с российским президентом.

Ведущая уточнила, идет ли речь о физической ликвидации.

«Режимы так и меняются. Ликвидируется глава режима», – мечтает Бекренев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Офицер ВСУ мечтает, что Трамп сделает ставку на силовую смену власти в Москве 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить