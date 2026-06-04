«Снимите Зе-лёные очки» – зенерал ВСУ опроверг заявление Рютте о якобы стабилизации на фронте

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 20:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия отнюдь не утратила свой наступательный потенциал.

Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия отнюдь не утратила свой наступательный потенциал. Об этом в эфире видеоканала «Львовская...

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Ведущий попросил прокомментировать заявление генсека НАТО, что, дескать, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

«Заявление руководителя НАТО – это прекрасно, но с точки зрений реалий сегодняшнего дня я бы сказал: не надо надевать зеленые очки и радоваться тактическому успеху. Впереди еще много чего нужно сделать», – рассуждал Кривонос.

Он добавил, что заявления о стабилизации не вяжутся с ухудшащейся для ВСУ ситуацией в Константиновке, тем более, что до этого Украина потеряла Покровск и Мирноград.

«Сейчас по Константиновке большой знак вопроса, а мы говорим, что все выигрываем. Плюс активность на определенных участках позволяет врагу контролировать ситуацию. И мы забываем то же Сумское направление, которое может выплыть таким серьезным нежданчиком в ближайшие две-три недели.

Давайте не радоваться, что сегодня или вчера русские значительно меньше атакуют. Это не значит, что они потеряли свои наступательные возможности.

Это может означать, что, наоборот, они сделали перегруппировки на определенных участках и смогут нанести удары в ответ», – предупреждает Кривонос.

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English version :: Читать на английском «Снимите Зе-лёные очки» – зенерал ВСУ опроверг заявление Рютте о якобы стабилизации на фронте

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