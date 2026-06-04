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Целый ряд западных СМИ, не скрывая симпатий к Украине, с восторгом сообщил о вчерашней атаке ВСУ на Санкт-Петербург в день открытия «Русского Давоса» – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Западные комментаторы не осознают, что теперь у России появилось моральное право наносить аналогичные удары по Киеву в дни визитов туда чиновников из стран НАТО, заявил «ПолитНавигатору» российский политолог Владимир Корнилов.

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«Уточню: не просто «не без симпатии», а порой откровенно с восторгом об этом пишут на Западе, радуясь этому факту, подчеркивая, что Украина сознательно била в первый работы «российского Давоса». И это происходило в тот самый день, когда генсек НАТО и 32 его посла свободно, открыто, под камеры расхаживали по Киеву. Видимо, понимая, что мы не станем бить. И, видимо, не понимая, что удар по Питеру дает нам отныне полное право прекращать «политический туризм» западных высокопоставленных гостей в Киев. Думаю, пора объявить об этом публично, подчеркнув, что отныне Украина и те самые западные комментаторы, которые злорадствовали по поводу ударов по Петербургу, дают России полное основание бить по Киеву в момент нахождения там иностранных делегаций», – сказал Корнилов.

Он не разделяет мнение критиков, которые считают нецелесообразным проведение ПМЭФ в размахом в дни, когда враг усилил обстрелы прифронтовых областей России.