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Несколько раненых человек и поврежденных объектов инфраструктуры в разных районах Санкт-Петербурга и Кронштадта – таковы результаты утреннего налёта дронов ВСУ на Северную столицу, сообщил губернатор Александр Беглов.

ЧП по нынешним меркам, увы, дежурное, если бы не один нюанс – атака произошла в день открытия Петербуржского международного экономического форума, куда, в том числе, привозят иностранцев – для демонстрации успехов России и отсутствия её изоляции. На пятый год СВО бандеровцы получили возможность тоже произвести впечатление на гостей.

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Кстати, в Киев тоже регулярно приезжают гости – делегации из стран НАТО, вооружающих Украину тем, что потом убивает граждан России. И ничего с этими делегациями НАТО не случается.

Украинские СМИ уже смакуют снимки дымящего нефтяного терминала с видом на Петербург и разгоняют тезисы о «дырявых мерах безопасности» для участников форума.

Специальное заявление сделал диктатор Зеленский, похвалившись «дальнобойными санкциями» и выложив видео пожара из Питера.

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Отчасти ВСУ удалось изменить атмосферу на ПМЭФ, указывает помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.

«Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМЭФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех. Безопасность».

Суть действий ВСУ объясняет политолог Геворг Мирзаян.

«Украинские террористы атаковали Питер в день начала Петербургского международного экономического форума. Дабы собравшиеся высокие гости поняли, что Москва не может обеспечить их безопасность. Осталось только убить парочку из них для пущего эффекта».

Он призывает «уничтожить Банковую, Верховную Раду и другие символичные объекты в Киеве, а также начать охоту на лидеров киевского режима»:

«Чтобы они носа не показывали из бункеров. Чтобы никто не рисковал к ним приехать в Киев. И чтобы они боялись устраивать сафари на наших детей».

Политолог считает, что это неизбежно.