Нам лучше молчать, чтобы не деморализовать людей – командир ВСУ

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Украинские военным не стоит рассказывать правду о происходящем на фронте, поскольку это деморализует общество.

Об этом в эфире видеоблога издания «Украинская правда» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что ее собеседник «фильтрует каждое слово» и не может «сказать то, что думает».

«Армия не должна быть клубом для свободных дискуссий. На бытовом уровне, когда мы со своими побратимами, мы можем обговорить все. Но когда военный начинает рассказывать всю правду там, снаружи, то это неправильно, потому что это демотивирует общество, дезорганизует армию», – сказал дронщик.

Он оправдывает такую позицию тем, что якобы военный на месте не видит всей картины в целом, а потому его «правда субъективна».

«Поэтому задача военного все же быть не пламенным трибуном или креативным блогером, а эффективно делать свою работу там», – считает Соболев.

По его словам, своим подчиненным он говорит, что «нужно быть молчаливыми».