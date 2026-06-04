«Я неукомплектованный»: комбаты ВСУ отказываются выполнять боевые приказы

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В ВСУ напрочь отсутствуют такие понятия, как лидерство и карьера офицера.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять НАТО и США, у них есть такое понятие, как лидерство и карьера офицера. У нас в нынешних ВСУ эти понятия вообще отсутствуют. Понятия лидерства вообще нет. И понятия карьеры офицера тоже нет», – сказал Козел.

Он объясняет, что офицер должен поступательно проходить повышение от командира взвода и далее, отметив, что это «долгий, но правильный путь», поскольку отдающий приказы подчиненным командир будет опираться на собственный опыт.

Жалуется он и на царящую неразбериху в войсках.